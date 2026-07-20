Un incendio ha coinvolto l’azienda orditura GT 2000 nella zona est di Mezzana a Prato nel primo pomeriggio di oggi. Una colonna di fumo si è alzata visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati ancora comunicati dettagli sulle cause o eventuali feriti. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Prato, 20 luglio 2026 – Un vasto incendio è divampato a Prato nel primo pomeriggio, nella zona est di Mezzana. L’azienda coinvolta è la orditura GT 2000. L’alta colonna di denso fumo nero è visibile praticamente da tutta la città, da diversi chilometri di distanza. Secondo le prime informazioni il rogo riguarderebbe un capannone in via Campostino di Mezzana. Sul posto i vigili del fuoco arrivati dalla sede centrale di via Paronese con il supporto dei vicini comandi di Firenze e di Pistoia. La polizia municipale ha bloccato il traffico nelle immediate vicinanze. Anche il capannone adiacente a quello direttamente interessato dal fuoco è stato evacuato per sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Azienda in fiamme a Prato, colonna di fumo visibile a chilometri di distanza

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