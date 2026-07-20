In via Salvo d’Acquisto ad Aversa, una rissa tra giovani di età tra 19 e 22 anni è scoppiata dopo un inseguimento in auto. La lite sarebbe iniziata per motivi legati alla viabilità e poi è degenerata in uno scontro fisico tra i coinvolti. Nessuna informazione sulle eventuali conseguenze o sui danni riportati.

Ancora una notte di violenza ad Aversa. Una lite nata, secondo le prime ricostruzioni, per motivi di viabilità si è trasformata in una rissa tra giovani di età compresa tra i 19 e i 22 anni. È accaduto intorno alle 23 di ieri in via Salvo D’Acquisto, dove almeno tre ragazzi sarebbero rimasti feriti e avrebbero fatto ricorso alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Moscati. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, tutto sarebbe nato da un acceso diverbio tra due giovani a bordo di un’auto e un gruppo di ragazzi in scooter, tutti italiani. Il conducente della vettura, temendo il peggio, avrebbe tentato di allontanarsi imboccando però una strada senza uscita. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, inseguimento in auto e rissa tra giovani in via Salvo d’Acquisto

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