Martedì 14 luglio ad Aversa si è verificata una rissa tra cittadini stranieri nel centro cittadino. Dopo l'evento, le forze dell'ordine hanno inseguito e fermato due persone coinvolte. Non sono stati riportati dettagli sui motivi della lite né su eventuali feriti. La situazione ha causato scompiglio tra residenti e passanti, che hanno assistito alla scena. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e proseguono le verifiche.

Paura nella serata di ieri, martedì 14 luglio, ad Aversa, dove una violenta rissa tra cittadini stranieri ha richiamato l'attenzione di residenti e passanti. L'episodio si è verificato intorno alle ore 20 in Piazza Vittorio Emanuele III, dove, secondo le prime informazioni, è scoppiata una zuffa che ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Aversa, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa e la Polizia Municipale, impegnati in un'operazione congiunta per riportare la situazione sotto controllo. Quando le pattuglie hanno raggiunto il luogo della rissa, gran parte dei partecipanti si erano già dileguati. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, rissa tra cittadini stranieri in centro: due fermati dopo inseguimento

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