Due persone sono state fermate dopo una rissa tra stranieri avvenuta in piazza Vittorio Emanuele III ad Aversa, poco dopo le 20. La colluttazione si è svolta tra negozi ancora aperti e decine di persone in strada, con botte, urla e spintoni. Sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno inseguito i coinvolti prima di bloccarli. Non sono stati riportati dettagli sulle eventuali ferite o motivazioni dello scontro.

Botte, urla e spintoni nel cuore della città, tra negozi ancora aperti e decine di persone in strada. Ancora una rissa in piazza Vittorio Emanuele III ad Aversa, dove poco dopo le 20 un gruppo di cittadini stranieri è venuto alle mani sotto gli occhi attoniti dei passanti e residenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Aversa, i Carabinieri della locale Compagnia e la Polizia Municipale. All'arrivo delle forze dell'ordine gran parte dei partecipanti era già fuggita. Due giovani stranieri sono stati inseguiti e fermati dalla polizia. Sono in corso indagini per identificare gli altri coinvolti e ricostruire l'esatta dinamica della rissa. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, rissa tra stranieri in piazza Vittorio Emanuele III: due fermati dopo inseguimento

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