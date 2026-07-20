La nuova sinossi di Avengers: Doomsday conferma lo scontro tra tre universi Marvel e anticipa una minaccia senza precedenti per il MCU. Cosa ci aspetta. Avengers: Doomsday punta a essere uno degli eventi più ambiziosi mai costruiti dal MCU. La nuova sinossi apparsa online svela finalmente la portata del crossover diretto da Anthony e Joe Russo: tre universi diversi sono destinati a entrare in collisione, mentre una minaccia in grado di mettere a rischio intere realtà costringerà vecchi e nuovi eroi a unire le forze. Il nome del nemico non viene ancora svelato, ovviamente, ma tutti gli indizi portano a Victor von Doom, interpretato da Robert Downey Jr. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, la nuova sinossi anticipa la "rotta di collisione mortale" di tre universi

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Avengers: Doomsday - New Trailer The End Begins | Chris Hemsworth, Vanessa Kirby | 2026

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Alle 18:20, nella nuova puntata del TG Cinecomic, Matioski e ospiti riflettono sulla descrizione leakata del trailer di Avengers Doomsday che vedremo al Comic-Con di San Diego! E' lo stesso presentato al Cinemacon? Oppure no? youtube.com/live/7aLBupfrf x.com

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