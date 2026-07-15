Dicembre è sempre un mese un po' stressante, quest'anno lo sarà un po' di più. La corsa al Dunesday con l'uscita in contemporanea di Avengers: Doomsday e Dune 3 sarà complicata da gestire. Ora sappiamo anche che il film Marvel durerà 165 minuti, cioè due ore e 45 minuti. O almeno così sostiene The Hollywood Reporter (non ci sono confermesmentite da Marvel). Quindi, Doomsday diventerebbe il secondo film degli Avengers più lungo di sempre. Supererebbe Infinity War, che si fermava a due ore e 29 minuti, ma resterebbe sotto le tre ore e un minuto di Endgame. Che Avengers: Doomsday possa durare due ore e 45 minuti è una notizia interessante, ma non perché aggiunge sedici minuti a Infinity War. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Avengers: Doomsday durerà quasi tre ore e potrebbe essere il film Marvel più ambizioso di sempre

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