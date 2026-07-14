Thor riceverà un potenziamento di potere nel prossimo film Avengers: Doomsday. Il personaggio avrà un upgrade significativo rispetto alle sue capacità attuali. La pellicola sarà un maxi-crossover con più protagonisti coinvolti. La notizia è stata anticipata dalla casa di produzione Marvel, senza ulteriori dettagli sui cambiamenti specifici. La data di uscita del film non è stata ancora comunicata.

Sembra proprio che Thor sia destinato a ricevere un upgrade di potere spaventoso nel prossimo Avengers: Doomsday. Il nuovo maxi-crossover corale dei Marvel Studios si preannuncia come il progetto più ambizioso di sempre per il franchise, mettendo in rotta di collisione gli Eroi più Potenti della Terra con i Fantastici Quattro e gli X-Men dell’universo Fox. Con una minaccia della portata del Doctor Doom interpretato da Robert Downey Jr., era inevitabile che i nostri difensori avessero bisogno di un netto salto di qualità a livello bellico. E a giudicare dagli ultimi indizi ufficiali diffusi, il Dio del Tuono è pronto a sbloccare il suo potenziale massimo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Marvel anticipa il potenziamento definitivo di Thor in Avengers: Doomsday

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