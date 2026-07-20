Il trailer ufficiale italiano di Avengers: Doomsday mostra il ritorno di Steve Rogers. Il film, primo capitolo del crossover, uscirà nelle sale italiane il 16 dicembre. La promozione del film dei Marvel Studios ha preso il via con questa anteprima, che dura pochi minuti e presenta scene di azione e nuovi dettagli sulla trama. La data di uscita è stata confermata per il prossimo dicembre.

I Marvel Studios hanno dato il via alla campagna promozionale del crossover più atteso degli ultimi anni. È finalmente disponibile il primo spettacolare trailer ufficiale italiano di Avengers: Doomsday, il nuovo capitolo della saga sui Vendicatori in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 16 dicembre. Diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo – già registi di Infinity War ed Endgame e colonne portanti della ristrutturazione del franchise dei Marvel Studios – e prodotto dal presidente Kevin Feige, il film promette di essere un evento cinematografico epocale. La sinossi anticipa una rotta di collisione letale: gli amati supereroi provenienti da tre universi distinti si troveranno costretti a unire le forze per affrontare una minaccia esistenziale senza precedenti, legata all’arrivo del Dottor Destino. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Avengers: Doomsday, il trailer ufficiale italiano svela il ritorno di Steve Rogers

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Avengers: Doomsday | Trailer Ufficiale | Italiano

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ecco il trailer ufficiale e il poster di Avengers: Doomsday – L’attesissimo film Marvel arriverà nelle sale italiane il 16 dicembre

Avengers Doomsday: Il primo concept art ufficiale svela il Dottor Destino e gli X-Men!Durante l’evento allo Shanghai Expo, i Marvel Studios hanno presentato le prime immagini promozionali e la concept art ufficiale di Avengers:...

Temi più discussi: Avengers: Doomsday – È trapelata una possibile descrizione del trailer del film!; Avengers: Doomsday non avrà una durata record, e questa è una buona notizia; Avengers: Doomsday continuerà una tradizione Marvel che dura da quasi 20 anni; Avengers: Doomsday e la tradizione dell’MCU non infranta.

Avengers Doomsday Trailer reddit

Avengers: Doomsday, nel trailer arriva Dottor Destino e torna Steve Rogers! Ci serve un miracoloIl Marvel Cinematic Universe ravviverà a breve la nostra estate con Spider-Man: Brand New Day, ma gli occhi dei fan sono ... msn.com

Avengers: Doomsday, il nuovo trailer è una bomba e conferma la presenza di moltissimi supereroi (anche chi non vi aspettereste)Il primo trailer ufficiale del nuovo film corale della Marvel setta chiaramente il tono della pellicola e alza l'hype oltre i livelli di guardia ... libero.it