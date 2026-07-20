Autovelox la giovane Band aretina Alternative Rock a Castelsecco

Da lanazione.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 23 luglio alle 21,15 si terrà un concerto nel Parco archeologico e naturalistico di Castelsecco. La band aretina Autovelox, gruppo di alternative rock, si esibirà in questa occasione. L’evento si svolgerà all’interno del parco, che offre un contesto naturale e storico. L’appuntamento è aperto al pubblico e non sono previste altre attività collegate.

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Arezzo, 20 luglio 2026 – Giovedì 23 Luglio alle 21,15 nel meraviglioso contesto del Parco archeologico e naturalistico di Castelsecco, appuntamento con gli: Autovelox. Giovane Band aretina Alternative Rock per uno spettacolo gratuito. In scena una giovane ma già affermata formazione, capace di esprimere una musica energica e trascinante, già ampiamente apprezzata in numerosi concerti.  Tra la frenesia della vita e la velocità del tempo che scorre, gli Autovelox nascono con la volontà di seguire solamente il proprio ritmo musicale, fatto di rock e cantautorato. A settembre uscirà il loro primo album ufficiale “Balance”. La Band “Autovelox” Giova – Voce, chitarra Mone – Chitarra Lollo – Basso, chitarra, corista Benja – Batteria, corista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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