autovelox la giovane band aretina alternative rock a castelsecco

Notizia in breve

Giovedì 23 luglio alle 21,15 si terrà un concerto nel Parco archeologico e naturalistico di Castelsecco. La band aretina Autovelox, gruppo di alternative rock, si esibirà in questa occasione. L’evento si svolgerà all’interno del parco, che offre un contesto naturale e storico. L’appuntamento è aperto al pubblico e non sono previste altre attività collegate.