All' Hard Rock Cafè in concerto la Negramaro tribute band
Venerdì 5 giugno alle 21, all’Hard Rock Cafe di Firenze, si esibirà per la prima volta la Negramaro Tribute band. La formazione, guidata dal cantante Fulvio Notari, si distingue per la somiglianza fisica e vocale con i membri originali del gruppo salentino. Il concerto riprodurrà fedelmente le sonorità e l’atmosfera della band originale, offrendo un’interpretazione dal vivo delle canzoni più note.
Saliranno per la prima volta sul palco di Hard Rock Cafe Firenze venerdì 5 giugno alle 21, la Negramaro Tribute band, la band che grazie alla somiglianza fisica e vocale del cantante Fulvio Notari riesce a ricreare fedelmente le sonorità e l’atmosfera della band salentina.Il progetto inizia a. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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