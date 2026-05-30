Salieri in Rock | 100 band sfidano l’IA per il ritorno del vero rock
Centodieci band partecipano a un evento musicale che sfida l'intelligenza artificiale, con l’obiettivo di dimostrare il valore del vero rock senza ricorrere all’autotune. Le dieci finaliste saranno seguite da professionisti del settore, che le accompagneranno nel processo di preparazione e performance. L’evento si svolge a settembre e rappresenta una competizione tra gruppi musicali e tecnologie digitali. La sfida coinvolge artisti e tecnici, senza l’uso di strumenti automatizzati per alterare la voce o il suono.
? Punti chiave Come faranno le band a vincere senza usare l'autotune?. Chi sono i professionisti che guideranno i dieci finalisti a settembre?. Quali premi concreti riceveranno i gruppi selezionati per la finale?. Come verrà trasformato il ricavato del concerto in aiuto per l'Africa?.? In Breve Iscrizioni aperte fino al 25 luglio 2026 tramite il sito ufficiale del contest.. Selezione 30 demo e 10 finalisti tra il 5 e il 6 settembre.. Parte dei proventi finanzierà un pozzo in Africa con ICIO Onlus.. Gran finale prevista il 19 settembre al Parco di Legnago con i Rezophonic.. Oltre 100 band da tutta Italia si sono già iscritte al contest Salieri in Rock – no Digit, il nuovo talent musicale che trasformerà Legnago in un centro della musica dal vivo a partire da settembre. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Pescara, 100 musicisti sul palco: il rock della Biggest Combat BandA Pescara, sul palco del porto, si stanno preparando a esibirsi cento musicisti appartenenti alla Biggest Combat Band.
Milano, 1956: i Rock Boys e l’alba del rock in Italia con CelentanoNel 1956 a Milano nasceva la scena dei Rock Boys, un gruppo di giovani musicisti che frequentavano i locali dedicati al rock.