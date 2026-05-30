Salieri in Rock | 100 band sfidano l’IA per il ritorno del vero rock

Notizia in breve

Centodieci band partecipano a un evento musicale che sfida l'intelligenza artificiale, con l’obiettivo di dimostrare il valore del vero rock senza ricorrere all’autotune. Le dieci finaliste saranno seguite da professionisti del settore, che le accompagneranno nel processo di preparazione e performance. L’evento si svolge a settembre e rappresenta una competizione tra gruppi musicali e tecnologie digitali. La sfida coinvolge artisti e tecnici, senza l’uso di strumenti automatizzati per alterare la voce o il suono.