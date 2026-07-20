Autovelox gli effetti del decreto in Veneto | il ministero ne spegne 84

Da corrieredelveneto.corriere.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministero ha disposto lo spegnimento di 84 autovelox in Veneto, segnando la fine di anni di ricorsi e sentenze della Cassazione che avevano portato all’annullamento di multe. I Comuni coinvolti avevano spento gli impianti per evitare un aumento delle contestazioni e delle cause legali. Questa decisione riguarda dispositivi installati in diverse zone della regione, con l’obiettivo di ridurre le contestazioni legate alle sanzioni per eccesso di velocità.

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Dopo anni di ricorsi, sentenze della Cassazione, multe annullate e Comuni costretti a spegnere gli impianti per il timore di una valanga di contenziosi, il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entrato in vigore il 12 luglio scorso, ha messo un punto sulla vicenda, anche se questo non significa che sia tutto chiarito, soprattutto sul fronte dei contenziosi legali.Il provvedimento ha ridisegnato la geografia degli apparecchi utilizzabili e sabato 18 luglio, finalmente, il Mit ha fornito i numeri su base regionale: in Veneto su 464 autovelox presenti, 380 risultano oggi conformi alle nuove disposizioni, mentre 84 dovranno essere spenti (o lo sono già) perché non rientrano tra quelli riconosciuti dal ministero. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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