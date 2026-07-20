Il ministero ha disposto lo spegnimento di 84 autovelox in Veneto, segnando la fine di anni di ricorsi e sentenze della Cassazione che avevano portato all’annullamento di multe. I Comuni coinvolti avevano spento gli impianti per evitare un aumento delle contestazioni e delle cause legali. Questa decisione riguarda dispositivi installati in diverse zone della regione, con l’obiettivo di ridurre le contestazioni legate alle sanzioni per eccesso di velocità.

Dopo anni di ricorsi, sentenze della Cassazione, multe annullate e Comuni costretti a spegnere gli impianti per il timore di una valanga di contenziosi, il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entrato in vigore il 12 luglio scorso, ha messo un punto sulla vicenda, anche se questo non significa che sia tutto chiarito, soprattutto sul fronte dei contenziosi legali.Il provvedimento ha ridisegnato la geografia degli apparecchi utilizzabili e sabato 18 luglio, finalmente, il Mit ha fornito i numeri su base regionale: in Veneto su 464 autovelox presenti, 380 risultano oggi conformi alle nuove disposizioni, mentre 84 dovranno essere spenti (o lo sono già) perché non rientrano tra quelli riconosciuti dal ministero. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Autovelox, gli effetti del decreto in Veneto: il ministero ne spegne 84

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Autovelox non omologati, Salvini ne spegne 131 a Nordest (84 in Veneto). Ecco l'elenco dei ComuniIl Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha spento 131 autovelox nel Nordest, di cui 84 in Veneto e 47 in Friuli Venezia Giulia.

Autovelox, il decreto “spegne” tre apparecchi su 10. Definita la procedura di omologazioneIl decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile stabilisce la procedura di omologazione degli autovelox e prevede la...

Temi più discussi: Spento un autovelox su tre: gli effetti del decreto Salvini a Nord Est; EMILIA-ROMAGNA: Stretta sugli autovelox, centinaia di dispositivi a rischio stop | VIDEO; Tutti gli autovelox dell’Unione sono pienamente operativi; Nuove norme sugli autovelox: 3.150 restano attivi, stop agli 850 non omologati.

LA PRIMA PAGINA DEL CORRIERE DELLA SERA EDIZIONE MILANO Gli effetti del decreto | Stop ai modelli più vecchi. Granelli: Non è un via libera alla velocità Meno autovelox, più controlli La mappa dei rilevatori: spenti quelli di Ghisolfa, accesi in Fulv x.com

Autovelox, gli effetti del decreto in Veneto: il ministero ne spegne 84Salvi 380 rilevatori di velocità. E in Polesine petizione contro la riaccensione di un impianto. La vicenda giudiziaria di Cadoneghe, nel Padovano ... corrieredelveneto.corriere.it

AUTOVELOX, RIME: È TEMPO DI USCIRE DALLA LOGICA DEL FARE CASSA. I CONTROLLI SONO SALUTE PUBBLICA reddit

Autovelox, ecco l'elenco dei 3.150 apparati che risultano in regola per il MinisteroTremilacentocinquanta: è il numero che oggi preoccupa gli automobilisti, perché si identifica - dopo l'entrata in vigore delle nuove norme per gli autovelox - con ... motori.ilmessaggero.it