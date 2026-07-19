Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha spento 131 autovelox nel Nordest, di cui 84 in Veneto e 47 in Friuli Venezia Giulia. La decisione arriva dopo settimane di polemiche, ricorsi e perizie che avevano messo in discussione l’omologazione di alcuni dispositivi. La maggior parte degli autovelox disattivati si trovava in diversi Comuni della regione, senza specificare i nomi.

VENEZIA Dopo polemiche, ricorsi e perizie, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ieri ha annunciato ufficialmente lo spegnimento di 84 autovelox in Veneto e di altri 47 in Friuli Venezia Giulia: fanno 131 in tutto il Nordest. È la conseguenza dell’entrata in vigore della riforma voluta da Matteo Salvini, che mira a fare un po’ di ordine nella selva di dispositivi che in questi anni si sono moltiplicati sulle strade d’Italia. Per quel che riguarda il Veneto, quindi, risultano omologati 380 dispositivi a fronte dei 464 dislocati sul territorio. «Dopo 34 anni abbiamo messo fine al caos delle multe da rilevamento automatico grazie all’individuazione di criteri univoci per tutti i dispositivi utilizzati», commenta soddisfatto il ministro leghista. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Autovelox non omologati, Salvini ne spegne 131 a Nordest (84 in Veneto). Ecco l'elenco dei Comuni

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