Autovelox il decreto spegne tre apparecchi su 10 Definita la procedura di omologazione

Da repubblica.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile stabilisce la procedura di omologazione degli autovelox e prevede la disattivazione di circa il 30% degli apparecchi già in uso. Dopo oltre 30 anni di attesa, la Cassazione aveva ribadito che l’approvazione dei rilevatori non era sufficiente. Ora, il decreto definisce i passaggi necessari per l’omologazione, che devono essere seguiti per l’attivazione degli apparecchi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il provvedimento del Mit era atteso da oltre 30 anni: la Cassazione ha sempre ribadito che la sola “approvazione” dei rilevatori non basta. Ora viene stabilito l’iter. 🔗 Leggi su Repubblica.it

autovelox il decreto spegne tre apparecchi su 10 definita la procedura di omologazione
© Repubblica.it - Autovelox, il decreto “spegne” tre apparecchi su 10. Definita la procedura di omologazione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Autovelox, c’è il decreto: "Omologati gli apparecchi di Cesena e Cesenatico"Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato un decreto che stabilisce le procedure di omologazione, verifica e taratura sia iniziali...

Firmato il decreto per l’omologazione e la disciplina degli autoveloxIl ministro delle Infrastrutture ha firmato un decreto che stabilisce le regole per l’omologazione e l’uso degli autovelox.

Si parla di: La Sampdoria fa sul serio con Insigne: fantasia per il salto di qualità.

autovelox il decreto spegneIn Gazzetta il decreto autovelox, in vigore le nuove regole nazionali(ANSA) - ROMA, 11 LUG - E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di oggi il decreto del ministero delle Infrastrutture sugli autovelox. Come recita lo stesso provvedimento, il testo definisce la ... tuttosport.com

autovelox il decreto spegneAutovelox, rivoluzione dalla mezzanotte: 2.800 apparecchi sono salvi, ma 1.200 saranno spentiPubblicato il decreto dopo 34 anni. Altamura (referente Anci): All'inizio dell'esodo estivo, spero non passi l'idea che si può correre. Biserni (Asaps): è deregulation. Il professor Ferrara (UniFi): ... corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web