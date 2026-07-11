Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile stabilisce la procedura di omologazione degli autovelox e prevede la disattivazione di circa il 30% degli apparecchi già in uso. Dopo oltre 30 anni di attesa, la Cassazione aveva ribadito che l’approvazione dei rilevatori non era sufficiente. Ora, il decreto definisce i passaggi necessari per l’omologazione, che devono essere seguiti per l’attivazione degli apparecchi.

Il provvedimento del Mit era atteso da oltre 30 anni: la Cassazione ha sempre ribadito che la sola “approvazione” dei rilevatori non basta. Ora viene stabilito l’iter. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Autovelox, il decreto “spegne” tre apparecchi su 10. Definita la procedura di omologazione

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