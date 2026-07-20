Autostrada A11 | immissione sull’A1 chiusa una notte per lavori

Una notte è stata chiusa l’immissione sull’autostrada A1 proveniente dall’autostrada A11 a causa di lavori. In alternativa, si può uscire alla stazione di Prato Est, al km 9+000 della A11, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 a Calenzano, verso Roma o Bologna. La chiusura riguarda l’accesso in direzione nord e sud, con indicazioni per i viaggiatori di utilizzare le uscite alternative. La riapertura è prevista al termine dei lavori.

In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Prato est, al km 9+000 della A11, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A1 a Calenzano, verso Roma o in direzione Bologna. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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