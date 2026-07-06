L’immissione sull’A1 dall’A11 è stata chiusa per tutta la notte a causa di lavori di manutenzione. La chiusura ha interessato la corsia di immissione in direzione nord. La riapertura è prevista questa mattina alle prime ore. La chiusura ha causato rallentamenti e code sulla viabilità circostante. Nessun incidente è stato segnalato durante il periodo di chiusura. La polizia ha consigliato percorsi alternativi per evitare congestioni.

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© Firenzepost.it - Autostrada A11: immissione sull’A1 chiusa una notte per lavori di manutenzione

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