Autostrada A1 | immissione sull’A11 Firenze-Pisa nord chiusa una notte

Una notte di chiusura ha interessato l'immissione sull'A11 Firenze-Pisa nord, collegamento che collega le due città toscane. Durante questo periodo, sono stati attivati percorsi alternativi per i veicoli diretti verso l'autostrada A1, consentendo di deviare dal tratto chiuso. La chiusura si è resa necessaria per lavori di manutenzione o interventi tecnici, senza che siano stati segnalati incidenti o problematiche di particolare rilievo. La riapertura è prevista per le prime ore del mattino seguente.

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In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze nord, al km 279+900 della A1 e seguire le indicazioni per Firenze CentroAeroporto. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: immissione sull’A11 Firenze-Pisa nord chiusa una notte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Autostrada A1: chiusure notturne immissione sull’A11 Firenze-Pisa nordROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il Ramo di immissione sulla... Autostrada A11: immissione sull’A1 chiusa due nottiIn alternativa, immettersi in A1 verso Bologna, uscire a Firenze nord e rientrare dalla stessa stazione in direzione Roma. Toscana, mattina in tilt sulle autostradeMercoledì 20 maggio inizia con il freno a mano tirato sulle principali arterie toscane. Come segnala Muoversi in Toscana, alle 7.30 il quadro della viabilità è pesante, con code e rallentamenti che ... nove.firenze.it Il programma completo: Autostrada A11: tratti Chiesina Uzzanese-Montecatini e Capannori-Altopascio chiusi di notteROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -dalle 22:00 di lunedì 18 alle 6:0 ... firenzepost.it