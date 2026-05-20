Autostrada A1 | immissione sull’A11 Firenze-Pisa nord chiusa una notte
Una notte di chiusura ha interessato l'immissione sull'A11 Firenze-Pisa nord, collegamento che collega le due città toscane. Durante questo periodo, sono stati attivati percorsi alternativi per i veicoli diretti verso l'autostrada A1, consentendo di deviare dal tratto chiuso. La chiusura si è resa necessaria per lavori di manutenzione o interventi tecnici, senza che siano stati segnalati incidenti o problematiche di particolare rilievo. La riapertura è prevista per le prime ore del mattino seguente.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze nord, al km 279+900 della A1 e seguire le indicazioni per Firenze CentroAeroporto. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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