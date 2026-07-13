Autonomia differenziata Schillaci | In sanità invariati fondi e criteri

Il ministro della Salute ha affermato che l’autonomia differenziata non cambierà i fondi e i criteri nel settore sanitario. Ha inoltre precisato che questa misura non influenzerà l’universalità del Servizio sanitario nazionale né dividerà il sistema di protezione civile. La dichiarazione è stata rilasciata in risposta a preoccupazioni sulla possibile frammentazione del sistema sanitario e sulla coesione delle strutture di emergenza.

L’autonomia differenziata non dividerà il sistema nazionale della Protezione civile e non metterà in discussione il carattere universale del Servizio sanitario nazionale. Parola dei ministri Nello Musumeci e Orazio Schillaci, ascoltati dalle commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato, impegnate nell’esame delle intese preliminari tra il governo e Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Al loro fianco, il padre della riforma, il ministro leghista Roberto Calderoli, che nelle ultime settimane ha accelerato il percorso dell’autonomia differenziata nonostante le perplessità e i paletti della Consulta. Le audizioni Le due audizioni erano... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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