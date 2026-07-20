Autonomia differenziata il mondo economico e sindacale fa quadrato | Difendiamo il Sud dai divari ma serve una nuova responsabilità

Il mondo economico e sindacale della Puglia si è unito in difesa dell’autonomia differenziata, sottolineando la necessità di ridurre i divari regionali. Tuttavia, si è evidenziato che questa misura non deve essere usata per coprire le inefficienze delle amministrazioni locali, in particolare nel settore sanitario. La discussione si concentra sulla richiesta di responsabilità e di un approccio equilibrato per evitare che l’autonomia favorisca squilibri nel Mezzogiorno.

L’allarme contro lo spettro dell’autonomia differenziata unisce il mondo economico e sindacale della Puglia, ma la difesa del Mezzogiorno non deve trasformarsi in una scorciatoia per coprire le storiche inefficienze delle amministrazioni locali, a partire dal buco nero della sanità. È questo il perimetro del dibattito tracciato dai rappresentanti delle imprese e dei lavoratori pugliesi, intervenuti a commento dell’editoriale del direttore del Quotidiano, Rosario Tornesello. Il territorio ha necessità di fare fronte comune per evitare un aumento insostenibile delle diseguaglianze con il Nord. Stefano Frontini (Uil) La presa di posizione delle sigle sindacali è netta e si inserisce in una mobilitazione di lungo corso. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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