Un autobus della linea 226 ha perso il controllo in via Godenzo, sulla Cassia, travolgendo otto auto in sosta e danneggiando una recinzione privata. Due persone sono state trasportate in ospedale a seguito dell’incidente. Nessun altro veicolo o passante è rimasto coinvolto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per le verifiche e la gestione della situazione.

Momenti di paura nel tardo pomeriggio a Roma, dove un autobus della linea 226 ha perso il controllo in via Godenzo, nella zona della Cassia, andando a urtare otto veicoli parcheggiati e parte della recinzione di una proprietà privata. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 all’altezza del civico 152. Il bilancio è di due feriti, trasportati in ospedale, mentre sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo del mezzo. Secondo le prime ricostruzioni, a bordo dell’autobus si trovavano quattro passeggeri oltre all’autista. Due delle persone coinvolte sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale del 118, che le ha trasportate rispettivamente agli ospedali Villa San Pietro e Gemelli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Autobus fuori controllo sulla Cassia travolge otto auto in sosta, due persone finiscono in ospedale

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