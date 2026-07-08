terrore in italia autobus fuori controllo travolge auto e scooter bilancio drammatico

Notizia in breve

Un autobus ha perso il controllo e ha travolto un'auto e uno scooter in una strada cittadina. Il veicolo si è fermato solo dopo aver investito i mezzi, causando feriti e danni. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato le persone coinvolte in ospedale. La polizia ha delimitato l’area per i rilievi e sta indagando sulle cause dell’incidente.