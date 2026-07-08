Terrore in Italia autobus fuori controllo travolge auto e scooter Bilancio drammatico
Un autobus ha perso il controllo e ha travolto un'auto e uno scooter in una strada cittadina. Il veicolo si è fermato solo dopo aver investito i mezzi, causando feriti e danni. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato le persone coinvolte in ospedale. La polizia ha delimitato l’area per i rilievi e sta indagando sulle cause dell’incidente.
Il sole del pomeriggio scaldava l’asfalto mentre la routine cittadina scorreva con il solito ritmo ordinario. A bordo del mezzo pesante, i passeggeri osservavano dal finestrino lo scorrere dei palazzi e delle vetrine, chi assorto nei propri pensieri, chi controllando lo smartphone nell’attesa della propria fermata. Nulla lasciava presagire che in pochissimi istanti quella tranquilla normalità si sarebbe trasformata in un momento di pura apprensione. All’improvviso, senza alcun preavviso visibile, la traiettoria del veicolo ha smesso di seguire la linea della carreggiata, scartando lateralmente in modo vistoso. I presenti hanno avvertito una decelerazione anomala e sconnessa, seguita immediatamente dal fragore metallico dei primi impatti contro le strutture e i mezzi adiacenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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