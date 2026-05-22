Perde il controllo dell' auto e si schianta fuori strada | due persone finiscono in ospedale

Questa mattina, alle porte di Ravenna, un incidente stradale ha coinvolto un'auto che ha perso il controllo, finendo fuori strada. Due persone sono rimaste ferite e sono state immediatamente soccorse dai mezzi di emergenza sul luogo dell’incidente. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e avviare le verifiche necessarie. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

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