Perde il controllo dell' auto e si schianta fuori strada | due persone finiscono in ospedale
Questa mattina, alle porte di Ravenna, un incidente stradale ha coinvolto un'auto che ha perso il controllo, finendo fuori strada. Due persone sono rimaste ferite e sono state immediatamente soccorse dai mezzi di emergenza sul luogo dell’incidente. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e avviare le verifiche necessarie. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.
Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina alle porte di Ravenna, con due persone che sono state poi soccorse e portate in ospedale. Tutto è successo poco dopo le 11 in via Sant'Alberto, nella cosiddetta zona dei Tre Ponti, nel tratto tra l'ingresso dell'impianto da motocross e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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