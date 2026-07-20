Autobus esce fuori strada e si schianta contro il cancello di un condominio | ferite due persone

Un autobus ha perso il controllo e si è schiantato contro il cancello di un condominio in via Cassia. L’incidente ha provocato il ferimento di due persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai feriti. La strada è rimasta temporaneamente chiusa per i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza. Nessuna altra vettura è stata coinvolta.

Paura in via Cassia dove un autobus è uscito fuori strada ed è andato a sbattere contro al cancello di un condominio: ferite due persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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BUS CARICO DI STUDENTI SI SCHIANTA CONTRO UN TRENO AL PASSAGGIO A LIVELLO: DIVERSI FERITI

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