Clio Captur e Symbioz GPL | nuovo Eco-G 120 tutti i prezzi

Il nuovo motore Eco-G 120 bifuel benzina-GPL debutta su tre modelli. Il motore offre 20 cavalli in più rispetto alla versione precedente e un serbatoio GPL più capiente del 25 per cento. La Clio è la prima a ricevere anche il cambio automatico, una novità nel segmento GPL. I prezzi variano a seconda delle versioni e degli allestimenti disponibili.

Renault rilancia sul carburante preferito dagli italiani attenti al portafoglio: il nuovo motore Eco-G 120 bifuel benzinaGPL debutta su Clio, Captur e Symbioz con 20 CV in più della generazione precedente, un serbatoio GPL più grande del 25% e — vera novità del pacchetto — il cambio automatico sulla Clio, una rarità assoluta nel mondo GPL. I prezzi partono da 20.900 euro e l’autonomia totale arriva a 1.450 km. Cosa cambia con il nuovo Eco-G 120. Il nuovo bifuel deriva dal 1.2 turbo tre cilindri a iniezione diretta TCe 115 e sale a 120 CV (90 kW) con 200 Nm di coppia disponibili subito: +20 CV e +30 Nm rispetto all’Eco-G 100 che sostituisce. Il serbatoio GPL cresce a 50 litri (+25%) e si somma a quello benzina: il passaggio tra i due carburanti è automatico quando il GPL si esaurisce, oppure manuale col commutatore sul cruscotto. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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RENAULT Captur, nuovo motore GPL 120 CV.

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