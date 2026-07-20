Auto fuori strada sull’Appia 58enne finisce contro alcuni alberi di ulivo | è grave

Un'auto è uscita di strada sulla strada Appia, all’altezza del chilometro 74, vicino a Latina. La vettura, una BMW, ha finito la corsa contro alcuni ulivi all’interno di una proprietà privata. L’incidente è avvenuto ieri e ha coinvolto un uomo di 58 anni, che si trova in condizioni considerate gravi. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un grave incidente stradale si è verificato ieri lungo la strada Appia, all’altezza del chilometro 74, alle porte di Latina. Per cause ancora in fase di accertamento, una BMW è uscita di carreggiata, terminando la propria corsa contro alcuni ulivi all’interno di una proprietà privata. Secondo i primi riscontri, l’auto avrebbe percorso diversi metri fuori strada prima di finire tra campi e alberi, ribaltandosi dopo il violento impatto. Il conducente trasportato in ospedale. Alla guida della vettura c’era un uomo di 58 anni, originario della Campania, soccorso dal personale del 118 intervenuto sul posto dopo la chiamata al numero unico di emergenza 112. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Auto fuori strada, un ferito incastrato tra le lamiere

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Bergamo, perde il controllo dell’auto e finisce contro il guardrail: grave 58enne

Montepulciano, auto finisce fuori strada: muore un ragazzo di 26 anni, grave una donnaNella notte tra venerdì e sabato a Montepulciano un’auto è uscita di strada, causando la morte di un uomo di 29 anni e il ferimento grave di una...

Temi più discussi: Incidente sull'Aurelia, auto fuori strada tra Tarquinia e Montalto; Scontro fra due auto sull'Adriatica, un morto e due feriti a Cesenatico; CHIOGGIA | AUTO FUORI STRADA SULLA ROMEA, CARLO MUORE A 20 ANNI. E’ LA QUINTA VITTIMA IN POCHI …; Terribile incidente sulla Sp 5: scontro tra due auto, una si ribalta e finisce fuori strada.

Auto contro un albero sull'Appia, morti un uomo e una donna. L'incidente in provincia di Latina, veicolo uscito fuori strada #ANSA x.com

'Ferrari urta il guardrail e finisce fuori strada', 'il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo'. Perderà anche la patente? [*Come i giornali e i giornalisti raccontano gli scontri stradali*] reddit

Perde il controllo dell’auto sull’Aurelia e finisce fuori strada, traffico in tiltPerde il controllo dell'auto sull'Aurelia e finisce fuori strada, traffico in tilt. Cronaca - Rallentamenti alla viabilità nel tratto tra Tarquinia e Montalto di Castro ... tusciaweb.eu

Auto fuori strada nel cosentino sulla statale 107 Silana-Crotonese, un morto e un feritoAuto fuori strada nel cosentino sulla statale 107 Silana-Crotonese all'altezza del bivio per Montescuro un morto e un ferito ... giornaledicalabria.it