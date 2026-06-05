Bergamo perde il controllo dell’auto e finisce contro il guardrail | grave 58enne

Nel pomeriggio di venerdì 5 giugno, poco prima delle 17.30, un'auto ha perso il controllo sulla statale 671 a Bergamo, vicino alla rampa per la Circonvallazione Pomponiano, in zona Fiera. L’auto è finita contro il guardrail e un uomo di 58 anni è rimasto ferito in modo grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale.

Nel pomeriggio di venerdì 5 giugno, poco prima delle 17.30, si è verificato un grave incidente sulla statale 671 a Bergamo, nelle vicinanze della rampa per la Circonvallazione Pomponiano, in zona Fiera. Un uomo di 58 anni avrebbe perso il controllo dell’auto finendo contro il guardrail. Nessun altro mezzo sarebbe rimasto coinvolto nello schianto. Le conseguenze dell’impatto sono apparse subito serie: il conducente è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti necessari. La presenza dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine ha provocato rallentamenti alla circolazione, già intensa per l’orario di punta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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