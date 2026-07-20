’Attraverso le mura’ Vittoria di Cheruiyot nel dominio africano Donne | trionfa Coliva

Da sport.quotidiano.net 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alla 29ª edizione di ’Attraverso le Mura’, il keniano Cheruiyot ha vinto nella categoria maschile, confermando le aspettative. Nella gara femminile, il successo è andato a un’atleta di nome Coliva, rappresentante della Run2gheter. La competizione si è svolta con la partecipazione di atleti africani di alto livello, con vittorie che rispecchiano le pronosticate prestazioni. La gara ha visto prevalere i favoriti keniani, rispettando le previsioni della vigilia.

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Pronostico rispettato alla 29ª edizione di ’Attraverso le Mura’ dove quest’anno a farla da padrone sono stati i forti e attesi atleti keniani della Run2gheter. Un mare di gente era presente sabato sera nel centro cittadino di Massa per assistere a quella che è stata una delle edizioni più partecipate di sempre sia a livello di pubblico che di iscritti. Si è arrivati addirittura a 240 partenti e si è rischiato di dover dare due start separati, invece di uno solo, viste le strade strette del centro storico. La vittoria nella 10 km competitiva è andata al quotato Raymond Cheruiyot che si è imposto in 29’27“ davanti al burundese Therence Bizoza della Toscana Atletica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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vittoria di cheruiyot attraverso le mura vittoria’Attraverso le mura’. Vittoria di Cheruiyot nel dominio africano. Donne: trionfa ColivaGrande successo per 29ª edizione della corsa in notturna a Massa. Oltre 240 concorrenti alla partenza e folla per le strade del centro. sport.quotidiano.net

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