Alla 29ª edizione di ’Attraverso le Mura’, il keniano Cheruiyot ha vinto nella categoria maschile, confermando le aspettative. Nella gara femminile, il successo è andato a un’atleta di nome Coliva, rappresentante della Run2gheter. La competizione si è svolta con la partecipazione di atleti africani di alto livello, con vittorie che rispecchiano le pronosticate prestazioni. La gara ha visto prevalere i favoriti keniani, rispettando le previsioni della vigilia.

Pronostico rispettato alla 29ª edizione di ’Attraverso le Mura’ dove quest’anno a farla da padrone sono stati i forti e attesi atleti keniani della Run2gheter. Un mare di gente era presente sabato sera nel centro cittadino di Massa per assistere a quella che è stata una delle edizioni più partecipate di sempre sia a livello di pubblico che di iscritti. Si è arrivati addirittura a 240 partenti e si è rischiato di dover dare due start separati, invece di uno solo, viste le strade strette del centro storico. La vittoria nella 10 km competitiva è andata al quotato Raymond Cheruiyot che si è imposto in 29’27“ davanti al burundese Therence Bizoza della Toscana Atletica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - ’Attraverso le mura’. Vittoria di Cheruiyot nel dominio africano. Donne: trionfa Coliva

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’Attraverso le mura’. Vittoria di Cheruiyot nel dominio africano. Donne: trionfa ColivaGrande successo per 29ª edizione della corsa in notturna a Massa. Oltre 240 concorrenti alla partenza e folla per le strade del centro. sport.quotidiano.net