Massa, 14 luglio 2026 – È tutto pronto per la 29ª edizione di "Attraverso le Mura – Città di Massa", una delle competizioni serali più prestigiose del calendario podistico toscano, capace ogni anno di richiamare atleti di alto livello in uno degli scenari più suggestivi della costa apuana. La manifestazione, organizzata dalla Asd Stradone in collaborazione con Atletica Pietrasanta Versilia, con il patrocinio del Comune di Massa e della Provincia di Massa-Carrara e sotto l'egida della Fidal, prenderà il via sabato 18 luglio alle ore 21.15 dalla splendida Piazza degli Aranci, cuore monumentale della città. L'evento affonda le proprie radici negli anni Ottanta, quando la gara si disputava lungo l'Aurelia, nei pressi della Parrocchia della Madonna del Monte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Attraverso le Mura–Città di Massa, tutto pronto per la 29esima edizione

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