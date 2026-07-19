Attraverso le Mura foto e classifica della 29esima edizione

Da lanazione.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 29° Attraverso le Mura si è svolto ieri a Massa, con oltre 1.000 partecipanti. La gara si è conclusa con il successo di un atleta locale, che ha tagliato il traguardo in 45 minuti. La classifica vede al secondo posto un concorrente arrivato a circa 30 secondi. La manifestazione si è svolta lungo il percorso storico delle mura cittadine, con molte foto pubblicate sui social dagli spettatori.

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Massa, 19 luglio 2026 – È tornata a regalare spettacolo una delle grandi classiche dell'estate podistica toscana. Il 29° Attraverso le Mura, organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Stradone in collaborazione con Atletica Pietrasanta Versilia, ha richiamato a Massa oltre 250 atleti, confermando il fascino di una manifestazione che da decenni rappresenta un punto di riferimento per il podismo. Con partenza e arrivo nella splendida Piazza degli Aranci, la gara di 10 chilometri, disputata sotto l'egida della FIDAL e con il patrocinio del Comune e della Provincia di Massa-Carrara, ha attraversato il cuore storico della città in un'atmosfera resa ancora più suggestiva dalla luce del tramonto, capace di esaltare le bellezze architettoniche del centro e delle antiche mura cittadine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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