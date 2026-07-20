Attilio Carbone torna simbolicamente italiano | Cosoleto si mobilita per la cittadinanza Palmi gli assegnerà il Premio Bronzi di Riace

Notizia in breve

Dopo 62 anni di attività radio negli Stati Uniti, un comunicatore italoamericano originario di Cosoleto riceverà due premi in Calabria. La comunità locale si è mobilitata per celebrare questa figura simbolica e gli sarà assegnato il Premio Bronzi di Riace a Palmi. Cosoleto si prepara a mostrare il suo apprezzamento attraverso queste iniziative, che rappresentano un riconoscimento collettivo per il professionista.