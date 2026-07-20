Attilio Carbone torna simbolicamente italiano | Cosoleto si mobilita per la cittadinanza Palmi gli assegnerà il Premio Bronzi di Riace
Dopo 62 anni di attività radio negli Stati Uniti, un comunicatore italoamericano originario di Cosoleto riceverà due premi in Calabria. La comunità locale si è mobilitata per celebrare questa figura simbolica e gli sarà assegnato il Premio Bronzi di Riace a Palmi. Cosoleto si prepara a mostrare il suo apprezzamento attraverso queste iniziative, che rappresentano un riconoscimento collettivo per il professionista.
Dopo 62 anni di radio negli Stati Uniti, il grande comunicatore italoamericano originario di Cosoleto sarà protagonista di due importanti riconoscimenti dalla sua Calabria COSOLETO (Reggio Calabria) – Un ritorno alle radici che assume il valore di un riconoscimento collettivo. Dopo una vita trascorsa a raccontare l’Italia attraverso la radio negli Stati Uniti, Attilio Carbone, storico conduttore italoamericano originario di Cosoleto, in provincia di Reggio Calabria, si prepara a ricevere due importanti attestazioni di stima dalla sua terra d’origine. Il Comune di Cosoleto si è infatti impegnato per favorire il percorso di riacquisizione... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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