In Arabia dilaga l'hashtag contro Simone Inzaghi | i tifosi dell'Al Hilal non vogliono più vederlo

Dopo la conclusione del campionato saudita, l'attenzione si concentra sui commenti dei tifosi dell'al Hilal, che hanno espresso il loro dissenso nei confronti dell’allenatore. L’hashtag #?????_?????? è diventato molto diffuso sulla piattaforma X, con utenti che condividono messaggi critici. La squadra ha perso il titolo a favore dell’Al Nassr, squadra di Cristiano Ronaldo, alimentando le reazioni negative nei confronti di Inzaghi. La discussione tra i supporter si concentra sulla sua gestione e sulle decisioni prese durante la stagione.

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