In Arabia dilaga l'hashtag contro Simone Inzaghi | i tifosi dell'Al Hilal non vogliono più vederlo
Dopo la conclusione del campionato saudita, l'attenzione si concentra sui commenti dei tifosi dell'al Hilal, che hanno espresso il loro dissenso nei confronti dell’allenatore. L’hashtag #?????_?????? è diventato molto diffuso sulla piattaforma X, con utenti che condividono messaggi critici. La squadra ha perso il titolo a favore dell’Al Nassr, squadra di Cristiano Ronaldo, alimentando le reazioni negative nei confronti di Inzaghi. La discussione tra i supporter si concentra sulla sua gestione e sulle decisioni prese durante la stagione.
La fine del campionato saudita che ha visto l'al Hilal perdere il titolo a vantaggio dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo ha scatenato la rabbia dei tifosi contro Simone Inzaghi: su X dilaga l'hashtag #???????????. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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