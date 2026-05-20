Lorenzo Pellegrini, centrocampista nato nel 1996, si trova in scadenza di contratto con la squadra della capitale. Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile interesse da parte di un club arabo, con l’ipotesi di un trasferimento futuro. Attualmente, il suo futuro professionale non è stato ancora deciso, e il giocatore si trova in una fase di trattative con la società di appartenenza. La situazione resta in evoluzione e non ci sono ancora conferme ufficiali.

Il futuro di Lorenzo Pellegrini è ancora tutto da scrivere con il centrocampista classe 1996 che è in scadenza di contratto con la Roma. Lorenzo Pellegrini nel mirino dell’Al-Hilal (Ansa Foto) – calciomercato.it Le trattative per il rinnovo del contratto tra la Roma e Lorenzo Pellegrini procedono a rilento con il centrocampista che dal prossimo 1 luglio sarà libero di legarsi a un’altra squadra. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, l’Al-Hilal starebbe pensando a Lorenzo Pellegrini per la prossima stagione con il centrocampista della Roma che è libero di firmare con un altro club già da ora. Simone Inzaghi, allenatore della squadra araba, sta valutando l’acquisto del centrocampista della Roma per rinforzare la propria squadra con il calciatore giallorosso che dovrà decidere quale strada intraprendere per il suo futuro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Pellegrini nel mirino di Simone Inzaghi, ipotesi Al-Hilal per il futuro

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