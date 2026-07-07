Un attentato a un giornalista si è verificato recentemente, con la Procura di Roma che ha contestato il reato di strage a Lavitola, ritenuto il mandante. Lavitola avrebbe agito con metodo mafioso, affidando a Gomes Clesio Tavares il compito di reclutare gli esecutori materiali dell’attentato. Sono stati identificati anche quattro persone coinvolte come esecutori. La procura ha anche contestato il reato di concorso in strage a Tavares e ai quattro uomini.

Per la Dda Lavitola avrebbe agito con metodo mafioso affidando a Gomes Clesio Tavares il compito di intermediario, con la missione di reclutare gli esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci La Procura di Roma ha contestato a Valter Lavitola, presunto mandante dell'attentato al giornalista S. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Attentato a Ranucci, contestato il reato di strage a Lavitola in concorso con Gomes Clesio Tavares e i 4 esecutori materiali

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Attentato a Sigfrido Ranucci, contestato a Valter Lavitola il reato di strage

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