Quattro persone ritenute gli esecutori materiali dell’attentato davanti all’abitazione di un giornalista il 16 ottobre 2025 hanno ricevuto tra 5 e 10 mila euro, pagati in contanti o con viaggi pagati. La Procura di Roma ha anche acquisito una foto con un uomo collegato a Lavitola. Non sono stati forniti dettagli su altri coinvolgimenti o motivazioni.

Secondo la Procura di Roma, i quattro presunti esecutori materiali dell’ attentato compiuto il 16 ottobre 2025 davanti all’abitazione di Sigfrido Ranucci hanno ricevuto una somma compresa tra 5 e 10 mila euro, versata in contanti o attraverso viaggi pagati. È quanto emerge dalle indagini. I pagamenti ai bombaroli e le intercettazioni. I presunti membri del commando sono stati arrestati il 30 giugno 2026: Pellegrino D’Avino (indicato come colui che avrebbe procurato l’esplosivo), Antonio Passariello e Saverio Mutone sono in carcere, mentre per Marika De Filippis (compagna di D’Avino) sono stati disposti i domiciliari. Quest’ultima avrebbe partecipato a un sopralluogo davanti alla casa del conduttore di Report. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Attentato a Ranucci: i soldi agli esecutori materiali e la foto con l’uomo di Lavitola

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