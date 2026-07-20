Attentato a Ranucci Lavitola | Dopo la perquisizione con Sigfrido 2 ore al telefono alle 3.30 di notte

Da fanpage.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo una perquisizione, una persona e un altro soggetto sono rimasti al telefono per circa due ore, fino alle prime ore del mattino, prima di interrompere i contatti. Nei prossimi giorni, il tribunale del Riesame deciderà sull’accusa contro quattro presunti esecutori materiali dell’attentato con esplosivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo la perquisizione Lavitola e Ranucci sarebbero stati due ore al telefono, prima di interrompere i contatti. Il Riesame si pronuncerà sui 4 presunti esecutori materiali dell'attentato dinamitardo nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Attentato Ranucci: Lavitola pronto ad andare in Africa

Video Attentato Ranucci: Lavitola pronto ad andare in Africa

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Lavitola: «Dopo la perquisizione due ore al telefono con Ranucci, mi chiamò alle 3:30 del mattino. Mi disse: "È tutto allucinante, ma mi avresti aiutato in che cosa?"»

Attentato a Ranucci, Lavitola scrive al giornalista durante la perquisizione: “I pm dicono che ti avrei aiutato”Durante la perquisizione nella sua abitazione, Valter Lavitola avrebbe inviato un messaggio a Sigfrido Ranucci in cui affermava che i pm avevano...

Temi più discussi: Attentato a Ranucci: Nessuna inchiesta di Report condizionata da Lavitola, esposto FdI errato; Filorosso 2026 - Attentato a Ranucci: i sospetti della Procura su Lavitola - 13/07/2026 - Video; Attentato Ranucci: D'Avino nega di conoscere Lavitola; Chat e messaggi, nei telefoni di Lavitola si cerca il movente.

attentato a ranucci lavitolaAttentato a Ranucci, Lavitola: Dopo la perquisizione con Sigfrido 2 ore al telefono alle 3.30 di notteDopo la perquisizione Lavitola e Ranucci sarebbero stati due ore al telefono, prima di interrompere i contatti ... fanpage.it

attentato a ranucci lavitolaAttentato a Ranucci, Lavitola: Falso che potessi influenzare ReportL'imprenditore indagato in una nota firmata dai suoi legali: Menzogne mettono a rischio il bistrot di mia moglie e carbon credit ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web