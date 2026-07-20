Attentato a Ranucci Lavitola | Dopo la perquisizione con Sigfrido 2 ore al telefono alle 3.30 di notte

Dopo una perquisizione, una persona e un altro soggetto sono rimasti al telefono per circa due ore, fino alle prime ore del mattino, prima di interrompere i contatti. Nei prossimi giorni, il tribunale del Riesame deciderà sull’accusa contro quattro presunti esecutori materiali dell’attentato con esplosivo.

Dopo la perquisizione Lavitola e Ranucci sarebbero stati due ore al telefono, prima di interrompere i contatti. Il Riesame si pronuncerà sui 4 presunti esecutori materiali dell'attentato dinamitardo nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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