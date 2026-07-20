Il giovane tennista italiano, numero 184 del ranking mondiale, è stato sconfitto in rimonta dall’argentino nel primo turno di ATP Kitzbühel. Dopo oltre due ore di partita, il punteggio finale è stato 4-6, 6-3, 6-4. Avanzano nel torneo anche altri giocatori, tra cui Navone, Hanfmann e Rodionov.

Il giovane tennista italiano, numero 184 del ranking mondiale, cede all’argentino dopo oltre due ore di gioco: 4-6 6-3 6-4 il punteggio finale. Avanzano anche Navone, Hanfmann e Rodionov. Si ferma al primo turno il cammino di Federico Cinà nel torneo Atp 250 di Kitzbühel. Il giovane italiano, numero 184 del ranking mondiale, è stato battuto in rimonta dall’argentino Facundo Diaz Acosta, numero 108 Atp, con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 al termine di circa due ore e dieci minuti di gioco. L’equilibrio ha caratterizzato buona parte del primo parziale, con entrambi i giocatori efficaci nei rispettivi turni di battuta. La svolta è arrivata sul 4-4, quando Cinà è riuscito a strappare il servizio all’avversario. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Atp Kitzbühel, Cinà sconfitto in rimonta da Diaz Acosta al primo turno

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