ATP Kitzbuehel 2026 Mariano Navone e Ignacio Buse agli ottavi di finale Cinà si arrende a Diaz Acosta

Notizia in breve

All’ATP di Kitzbühel, Mariano Navone e Ignacio Buse hanno passato il primo turno e sono approdati agli ottavi di finale. Federico Cinà si è invece arreso al suo avversario, Diaz Acosta, al primo turno. La giornata si è conclusa con l’eliminazione di Cinà, mentre Navone e Buse continuano la loro corsa nel torneo.