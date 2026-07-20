ATP Kitzbuehel 2026 Mariano Navone e Ignacio Buse agli ottavi di finale Cinà si arrende a Diaz Acosta
All’ATP di Kitzbühel, Mariano Navone e Ignacio Buse hanno passato il primo turno e sono approdati agli ottavi di finale. Federico Cinà si è invece arreso al suo avversario, Diaz Acosta, al primo turno. La giornata si è conclusa con l’eliminazione di Cinà, mentre Navone e Buse continuano la loro corsa nel torneo.
Calato il sipario sulla prima giornata dell’ATP 500 di Kitzbühel. Sulla terra rossa austriaca si interrompe al primo turno la corsa di Federico Cinà (n. 184 del ranking ATP), sconfitto in rimonta dall’argentino Facundo Díaz Acosta (n. 108). Il siciliano, proveniente dalle qualificazioni, aveva iniziato il match nel migliore dei modi, aggiudicandosi il primo set. Con il passare dei game, però, è emersa una maggiore continuità dell’argentino, mentre Cinà ha pagato un numero crescente di errori non forzati. Díaz Acosta ha così ribaltato l’incontro, imponendosi con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 dopo 2 ore e 10 minuti di gioco. Negli ottavi di finale affronterà la testa di serie n. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Alexandre Muller vs Mariano Navone LIVE SCORE TENNIS ATP KITZBUHEL AUSTRIA OPEN 2026 | R32
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