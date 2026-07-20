LIVE Cinà-Diaz Acosta ATP Kitzbuehel 2026 in DIRETTA | si avvicina il momento dell’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.36 Balaji e Goransson hanno vinto il primo set per 7-6 sul duo argentino, si avvicina il momento del giovane tennista palermitano. 12.30 Buongiorno amici di OA Sport, il programma sul Grandstand è iniziato con l’uscita di scena dei padroni di casa Hipfl e Kopp che hanno perso 0-2 contro l’olandese Rojer e lo statunitense Winegar. Adesso è il turno di EtcheverryKestelboim e BalajiGoransson, poi Cinà. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Federico Cinà e l’argentino Facundo Diaz Acosta, valido per i sedicesimi di finale dell’ ATP 250 di Kitzbuehel con il giovane tennista palermitano che cerca un acuto per dare uno sprint alla sua carriera, sia dal punto di vista dei risultati sia dal punto di vista della classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Facundo Diaz Acosta vs Federico Cina LIVE SCORE TENNIS ATP KITZBUHEL AUSTRIA OPEN 2026 | R32

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