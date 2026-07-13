All’ATP 250 di Umago 2026, Prizmic ha battuto Kopriva, mentre hanno vinto anche Trungelliti, Dzumhur e Van Assche. La fase principale del torneo è iniziata oggi, dopo il weekend dedicato alle qualificazioni.

Dopo un weekend riservato interamente alle qualificazioni, è cominciato ufficialmente quest’oggi il main draw dell’ ATP 250 di Umago 2026. Sulla terra battuta croata sono andati in scena quattro match di primo turno con protagonista anche una testa di serie che ha già dovuto lasciare il torneo, mentre fa festa il pubblico di casa per la vittoria dell’atteso Dino Prizmic. Il ventenne nativo di Spalato ha confermato il suo rendimento di alto profilo sul rosso, liquidando il ceco Vit Kopriva (n.8 del seeding) con un netto 6-1 6-3 in meno di un’ora e venti minuti di gioco. Agli ottavi di finale troverà uno tra il francese Royer e lo slovacco Molcan. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - ATP Umago 2026, Prizmic travolge Kopriva. Vincono anche Trungelliti, Dzumhur e Van Assche

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