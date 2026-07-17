Durante la seconda giornata dei Campionati Europei U18 di Rieti, si è svolta la gara sui 100 metri femminili con la partecipazione di Kelly Doualla. La manifestazione è seguita in diretta, con aggiornamenti continui. La competizione si svolge all’interno del programma di atletica leggera dei campionati, che vede protagonisti giovani atleti europei. La giornata prosegue con altre gare e momenti di sport.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Campionati Europei 2026 Under 18 di Rieti. Dopo una prima giornata che ha già regalato segnali incoraggianti e numerosi passaggi del turno, i Campionati Europei Under 18 di atletica leggera si preparano ad una giornata campale con il programma di venerdì 17 luglio, la seconda giornata della rassegna continentale in corso allo stadio Raul Guidobaldi di Rieti. Per l’Italia sarà una giornata densissima di impegni, con tantissimi azzurri chiamati a inseguire semifinali e finali nella sessione mattutina, mentre nel pomeriggio arriveranno le prime medaglie di peso per la squadra azzurra, senza dimenticare l’attesissima caccia al titolo di Kelly Doualla nei 100 metri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: il giorno di Kelly Doualla nei 100 metri

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