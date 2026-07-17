Durante i Campionati Europei Under 18 a Rieti, una atleta ha vinto la medaglia d’oro nei 100 metri femminili. La giovane ha concluso la gara in un tempo che le ha assicurato il primo posto, confermando la sua posizione tra le promesse più promettenti dell’atletica leggera europea. La competizione si è svolta nel rispetto del programma ufficiale, con le finali che hanno registrato le prestazioni più veloci del giorno.

**RIETI (ITALPRESS)** – Nel corso dei Campionati Europei Under 18 di atletica leggera che si stanno tenendo a Rieti, Kelly Doualla si è confermata una delle promesse più brillanti del settore, conquistando la medaglia d’oro nei 100 metri femminili. L’atleta del Cus Pro Patria Milano ha chiuso la finale con un’impressionante prestazione, segnando un tempo di 11?14, che rappresenta un nuovo record europeo per la categoria Under 18 e Under 20. Un trionfo atteso e meritato. Dietro di lei, sul podio, si sono piazzate la greca Apostolia Antonatou, che ha conquistato la medaglia d’argento, e la britannica Celine Obinna-Alo, medaglia di bronzo. Questa vittoria non è solo un traguardo personale per Doualla, ma anche un motivo di orgoglio per il movimento atletico italiano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Kelly Doualla conquista l’oro nei 100 metri agli Europei Under 18 di Rieti.

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KELLY DOUALLA, 11.14 DA RECORD! Oro europeo U18 nei 100 m | Rieti 2026

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