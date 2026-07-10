L’Atalanta di Sarri si svela a Clusone | amichevole alle 17 di sabato 18 luglio la prevendita parte lunedì 13

Sarà alle 17 di sabato 18 luglio la prima uscita dell’Atalanta di Maurizio Sarri: sul campo del centro sportivo Città di Clusone i nerazzurri scenderanno in campo per la tradizionale amichevole in Val Seriana contro l’Under 23, nelle zone d’origine della famiglia Percassi. La partita era stata già anticipata da diverse settimane e mancava solo l’ufficialità dell’orario, arrivata nella mattinata di venerdì 10 luglio insieme a tutte le informazioni legate all’accesso al centro sportivo. L’organizzazione sarà come sempre affidata alla ASD Città di Clusone, padrona di casa, che ha disposto come d’abitudine? l’?apertura al pubblico sino a esaurimento posti della tribuna che può contenere fino a duemila persone. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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