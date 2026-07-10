L’Atalanta di Sarri si svela a Clusone | amichevole alle 17 di sabato 18 luglio la prevendita parte lunedì 13
L'Atalanta di Maurizio Sarri giocherà un'amichevole sabato 18 luglio alle 17 nel centro sportivo Città di Clusone contro l'Under 23. La prevendita dei biglietti partirà lunedì 13 luglio. La partita si svolge nella zona d’origine della famiglia Percassi.
Sarà alle 17 di sabato 18 luglio la prima uscita dell’Atalanta di Maurizio Sarri: sul campo del centro sportivo Città di Clusone i nerazzurri scenderanno in campo per la tradizionale amichevole in Val Seriana contro l’Under 23, nelle zone d’origine della famiglia Percassi. La partita era stata già anticipata da diverse settimane e mancava solo l’ufficialità dell’orario, arrivata nella mattinata di venerdì 10 luglio insieme a tutte le informazioni legate all’accesso al centro sportivo. L’organizzazione sarà come sempre affidata alla ASD Città di Clusone, padrona di casa, che ha disposto come d’abitudine? l’?apertura al pubblico sino a esaurimento posti della tribuna che può contenere fino a duemila persone. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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