Aston Villa futuro in bilico per Bailey | l' ex Roma vicino all' addio

Leon Bailey, arrivato in prestito alla Roma e tornato all'Aston Villa a gennaio, rischia di lasciare nuovamente il club. La situazione contrattuale e le recenti valutazioni tecniche hanno portato a ipotesi di un possibile trasferimento. La società non ha ancora annunciato decisioni definitive, ma il giocatore potrebbe essere messo sul mercato nelle prossime settimane.

Dopo il deludente prestito di qualche mese alla Roma, a gennaio Leon Bailey ha fatto ritorno all'Aston Villa ma ora il futuro del giamaicano sembra essere nuovamente in bilico. Il classe '97 è finito nel mirino di diversi club e a Birmingham stanno valutando la cessione. Secondo quanto riportato da The Athletic, sulle tracce dell'esterno ci sarebbero Hull City, Trabzonspor e Celta Vigo. Gli inglesi sarebbero al momento in netto vantaggio, visto che Bailey ha manifestato la volontà di rimanere in Premier League. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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