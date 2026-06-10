Soulé apre all’addio alla Roma | Aston Villa e Dortmund ci provano Romano conferma la cessione possibile

Matías Soulé potrebbe lasciare la Roma dopo due stagioni. L’attaccante argentino del 2003 è nel mirino di Aston Villa e Borussia Dortmund. La società giallorossa non ha escluso la possibilità di una cessione, confermando che ci sono trattative in corso. Soulé ha giocato con la squadra in diverse competizioni, ma la decisione finale sulla sua permanenza dipenderà dalle offerte e dagli accordi tra le parti.

Matías Soulé potrebbe lasciare la Roma dopo appena due stagioni. Il talento argentino classe 2003, arrivato dalla Juventus nell’estate del 2024, è finito nel mirino di diversi club europei e il club giallorosso valuta concretamente la sua cessione per fare cassa in un’estate in cui le esigenze di bilancio sono stringenti. A confermarlo è Fabrizio Romano sul proprio canale WhatsApp: l’ipotesi di un trasferimento è reale, e anche lo stesso Soulé avrebbe aperto alla partenza qualora dovesse arrivare un’offerta soddisfacente sia per lui che per la Roma. Aston Villa e Borussia Dortmund in pole: la Premier e la Bundesliga ci credono. I club più avanti nella corsa a Soulé sono due: l’ Aston Villa e il Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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