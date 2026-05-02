Ricky Massara sembra ormai prossimo a lasciare la Roma, con tensioni sempre più evidenti tra il direttore sportivo e il club. La proprietà sta valutando diverse opzioni per il mercato estivo, mentre il rapporto con l’allenatore Gasperini appare complicato. La situazione interna alla società si fa più complessa, e il futuro di Massara rimane in bilico. La dirigenza è al lavoro per definire le prossime mosse.

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© Calcionews24.com - Massara verso l’addio alla Roma: tensioni con Gasperini e futuro in bilico. Lo scenario

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Massara sempre più verso l’addio: separazione vicina #ASRoma x.com

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