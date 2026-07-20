Assegnazioni provvisorie precedenze | i controlli da fare prima di inviare la domanda Il Punto di Angela Dragone FLCGIL

Notizia in breve

Prima di inviare la domanda di assegnazione provvisoria, è necessario verificare le precedenze e gli eventuali errori nella compilazione. Angela Dragone, rappresentante della FLC CGIL, ha evidenziato l'importanza di controllare attentamente le assegnazioni provvisorie prima di presentare la domanda. Durante un intervento su Orizzonte Scuola, ha sottolineato che le precedenze sono uno degli aspetti più delicati e che una corretta verifica può evitare errori che potrebbero compromettere la richiesta.