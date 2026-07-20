Assegnazioni provvisorie precedenze | i controlli da fare prima di inviare la domanda Il Punto di Angela Dragone FLCGIL
Prima di inviare la domanda di assegnazione provvisoria, è necessario verificare le precedenze e gli eventuali errori nella compilazione. Angela Dragone, rappresentante della FLC CGIL, ha evidenziato l'importanza di controllare attentamente le assegnazioni provvisorie prima di presentare la domanda. Durante un intervento su Orizzonte Scuola, ha sottolineato che le precedenze sono uno degli aspetti più delicati e che una corretta verifica può evitare errori che potrebbero compromettere la richiesta.
Le precedenze rappresentano uno degli aspetti più delicati nella compilazione della domanda di assegnazione provvisoria. A richiamare l'attenzione sui principali errori da evitare è stata Angela Dragone, della FLC CGIL, nel corso del Question Time di Orizzonte Scuola condotto da Andrea Carlino. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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