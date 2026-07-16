Assegnazioni provvisorie | precedenze esigenze di famiglia e non solo Tutte le info utili QUESTION TIME con Dragone Flc Cgil LIVE Venerdì 17 luglio alle 16 | 00

La finestra per presentare le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione per il personale scolastico resterà aperta fino al 23 luglio. Le assegnazioni vengono concesse in base a precedenze e esigenze di famiglia, tra altri criteri. Venerdì 17 luglio alle 16:00 si terrà un question time con un rappresentante sindacale, trasmesso in diretta. Le domande devono essere inviate entro la scadenza indicata per poter essere considerate.

La finestra temporale per la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione per il personale scolastico resta aperta fino al prossimo 23 luglio. Una scadenza che riguarda migliaia di docenti, ma attenzione: le procedure cambiano a seconda del profilo di appartenenza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegnazioni provvisorie: precedenze, esigenze di famiglia e non solo. Tutte le info utili

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