Assegnazioni provvisorie | Attenzione a vincoli deroghe e allegato G | un errore può far decadere la domanda Il Punto di Stefano Cavallini ANIEF
La richiesta di assegnazione provvisoria deve essere compilata con attenzione, in particolare dai docenti immessi in ruolo negli ultimi anni, poiché sono soggetti a regole diverse riguardo ai vincoli alla mobilità. Si evidenzia che un errore nella compilazione, come nel rispetto di deroghe o allegato G, può portare alla decadenza della domanda.
La compilazione della domanda di assegnazione provvisoria richiede particolare attenzione, soprattutto per i docenti immessi in ruolo negli ultimi anni, ai quali si applicano regole differenti in materia di vincoli alla mobilità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Assegnazioni provvisorie, manca ormai poco per l'avvio della procedura: deroghe e vincoli, il punto
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