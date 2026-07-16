Assegnazioni provvisorie | Attenzione a vincoli deroghe e allegato G | un errore può far decadere la domanda Il Punto di Stefano Cavallini ANIEF

La compilazione della domanda di assegnazione provvisoria richiede particolare attenzione, soprattutto per i docenti immessi in ruolo negli ultimi anni, ai quali si applicano regole differenti in materia di vincoli alla mobilità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegnazioni provvisorie, manca ormai poco per l'avvio della procedura: deroghe e vincoli, il punto

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Immissioni in ruolo, supplenze da GPS, assegnazioni provvisorie: settimane importanti per la scuola. Il Punto di Giuseppe SemeraroImmissioni in ruolo, supplenze, assegnazioni provvisorie: sono tanti gli appuntamenti del mese. Per le immissioni in ruolo l'unico passaggio è la pubblicazione del contingente (gli Uffici Scolastici s ... orizzontescuola.it