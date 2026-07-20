Il dibattito sulla legge elettorale accelera le strategie nel campo politico di centrosinistra. I partiti si preparano a eventuali primarie e cercano di consolidare le alleanze per formare un nuovo Ulivo. La discussione evidenzia la necessità di unire diverse anime politiche e di rafforzare le coalizioni, in vista di prossimi scenari elettorali. Le trattative sono condotte senza nomi specifici, ma si concentrano sulla definizione di un fronte unitario.

L'esplosione del dibattito sulla legge elettorale velocizza le grandi manovre nel campo largo. I partiti devono farsi trovare pronti di fronte a possibili "primarie", ma soprattutto hanno bisogno di essere blindati da tutte le anime che dovrebbero costruire il nuovo Ulivo. Se Schlein ha già siglato un patto di ferro col voto operaio della Cgil, ha non pochi problemi ad accaparrarsi il sempre conteso "centro". Motivo per cui, da mesi, rincorre Matteo Renzi e la sua Casa Riformista. I moderati sono fondamentali per spuntarla ed ergersi ad anti-Meloni. Lo sa bene anche il suo sfidante Giuseppe Conte che, suggerito dal solito stratega Bettini, s'inventa, in laboratorio, il Progetto Civico dell'assessore romano Alessandro Onorato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Asse De Caro-De Luca, il futuro del campo largo sarà deciso dai cacicchi

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A te caro Rublo Un beeep di saluto che un abbraccio anche solo virtuale ci uccide x.com

In difesa della mia piccola biblioteca che è piena: perché NON iscriversi al Club di Letteratura Classica? reddit

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