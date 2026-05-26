Durante una trasmissione televisiva, un giornalista ha commentato le recenti elezioni amministrative, affermando che non rappresentano un indicatore per il governo nazionale. Ha inoltre criticato la vittoria di un candidato locale, definendola simbolo di una gestione clientelare. Ha aggiunto che le elezioni sono state interpretate in modo scorretto come un test politico generale, mentre invece riguardano specificamente le amministrazioni cittadine.

“ Questa tornata elettorale alle amministrative è scorrettamente considerata un test per il governo. Sono dei test per i candidati nelle singole città. Vince chi azzecca i candidati, chi ha governato bene o chi ha creato un sistema di potere molto forte”. Così il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio commenta a Otto e mezzo, su La7, i risultati delle ultime elezioni amministrative, sottolineando come il centrodestra abbia confermato la propria forza dove ha saputo scegliere bene i candidati. È il caso di Venezia, dove il sindaco uscente Luigi Brugnaro ha visto il suo “sistema” resistere senza difficoltà. “Non ho ben capito – osserva... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elezioni, Travaglio a La7: “De Luca? Paradossale che l’unica vittoria importante del centrosinistra sia il simbolo dei cacicchi”

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